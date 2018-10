Rutte: Onderste steen moet boven in zaak-Khashoggi

Rutte zei dat zaterdag in Kopenhagen, waar hij een bijeenkomst over duurzame ontwikkeling bijwoont. Rutte noemde de dood van de journalist ’een ongelofelijk trieste zaak’. Wel zei hij dat het ’op zichzelf goed is dat er eindelijk enige duidelijkheid is verschaft door Saoedi-Arabië’.

De autoriteiten van Saoedi-Arabië hebben toegegeven dat Khashoggi is omgekomen. Dat zou zijn gebeurd bij een gevecht op het Saudische consulaat in Istanbul. Tussen het verdwijnen van Khashoggi en de mededeling van Saoedi-Arabië zaten zo’n twee weken. De journalist was een fel criticus van de Saoedische machthebber, kroonprins Mohammed bin Salman, en woonde in de Verenigde Staten.