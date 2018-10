UWV Werkbedrijf: helft van WW’ers aan de slag in andere sector

Rob Witjes, hoofd arbeidsmarktinformatie van het landelijke UWV Werkbedrijf schetst dat meer dan de helft (53 procent) van de WW-ers die weer aan de slag gaan, in een totaal andere sector en soms ook volstrekt ’vreemde’ werkkring belanden: „Ze schromen niet meer om aan iets nieuws te beginnen. Sterker nog: zodra een eerste aarzeling is overwonnen, vinden mensen het vaak spannend om eens iets heel anders te gaan doen.”

Per beroepsgroep zijn er grote verschillen, zo signaleert Witjes. „Van de mensen die werkloos raakten in de zorg, keert 63 procent terug in een soortgelijke werkkring.” In de financiële wereld ligt dat volledig anders: negen van de tien oud-werknemers van onder meer banken gaat aan de bak in een volstrekt andere branche.

Extreme voorbeelden

Er zijn extreme voorbeelden van ontslagen bankmedewerkers die zijn omgeschoold tot skileraar in Oostenrijk. Andere voormalige financieel experts belanden in de zorg, bijvoorbeeld als begeleider van gehandicapten. Anderen vinden volgens het UWV emplooi in de zakelijke dienstverlening, het onderwijs of als netwerkbeheerder. Ook omscholing tot vrachtwagen- of buschauffeur is allerminst een taboe meer voor gewezen werknemers in de bankensector.

De opvallende ’banenmoves’ zijn ook mogelijk omdat werkgevers momenteel minder huiverig zijn voor nieuw personeel zonder enige ervaring in hun branche, zo signaleert UWV-hoofd Witjes. „Natuurlijk helpt de krappe arbeidsmarkt daarbij. Maar we zien ook dat bedrijven beseffen dat veel écht gemotiveerde mensen uit een volledig andere hoek met wat bij- of nascholing vaak prima inpasbaar zijn. Een bijpassend vakdiploma is niet meer heilig.”

Kwetsbare groep

Witjes ziet dat 50-plussers nog altijd een kwetsbare groep zijn op de arbeidsmarkt. „We kunnen echter ook de positieve kanten belichten: door de vergrijzing waren er nog nooit zo veel ouderen aan het werk als momenteel. De arbeidsmarkt slaagt er dus prima in de meest ervaren mensen op te nemen. Het probleem ontstaat bij baanverlies. Maar door de hoogconjunctuur zijn de kansen om toch nog aan de slag te komen de afgelopen tijd aanzienlijk toegenomen.”

Werkzoekenden die al langere tijd thuis zitten, doen er volgens Witjes goed aan zo breed mogelijk te zoeken en daarbij goed na te denken over hun talenten buiten het voormalige werk’. „Werkgevers zijn huiverig voor mensen die lang thuis hebben gezeten. Het devies is dus om niet alleen voor de droombaan te gaan, helaas kan niet iedereen skileraar worden.”