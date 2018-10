'Het idee dat hij zal overlijden, geeft me de rillingen'

Zou jij je hond willen laten klonen? Onze Rafa is inmiddels 9 jaar, en de gemiddelde levensverwachting van een Lhasa apso blijkt 12 tot 14 jaar te zijn. Dat had ik nooit eerder opgezocht, en nu weet ik ook waarom: het idee dat ons wollige vriendje over drie jaar zou kunnen overlijden, geeft me nu al de rillingen.

Familie

Het is namelijk wáár wat ze zeggen: 'Honden zijn niet ons hele leven, maar ze maken ons leven heel.' Wie is er ooit zó blij je te zien als je hond? Je kunt nog zo duf uit de file komen - zodra je dat kwispelende staartje eenmaal ziet, klaart je humeur meteen op.

Het hebben van een hond verlaagt niet alleen je bloeddruk, je gaat er ook vaker van naar buiten: samen naar het bos of uitwaaien op het strand, en daarna lekker schrobben in de badkuip. Een hond is er altijd voor je, met zijn trouwe oogjes en zijn warme lijf. Geen wonder dat veel mensen hun viervoeter beschouwen als een volwaardig lid van de familie, en hem vreselijk missen wanneer ze hem na al die jaren moeten laten gaan.

Exacte DNA-kopie

Maar zou je hem vervolgens laten klonen? Want dat kan tegenwoordig. Er hangt wel een stevig prijskaartje aan, liefst 100.000 euro. Het Zuid-Koreaanse bedrijf Sooam heeft er een lucratieve business van gemaakt: na het overlijden van je geliefde hond kan het binnen vijf maanden een exacte DNA-kopie bij je afleveren. Hoe bizar is dat? Want hoe werkt dat dan? Of belangrijker nog: moet je zoiets wel willen?

Er zijn blijkbaar heel wat mensen die hier geen ethische bezwaren in zien, want Sooam heeft inmiddels al duizend hondjes hernieuwd op de wereld gezet. Klanten zijn (verrassing!) rijke mensen uit het Midden-Oosten en Amerika, die niets liever willen dan hun gestorven hond uit het graf laten herrijzen.

Niet diervriendelijk

En één van die mensen is Barbra Streisand. Nadat zij in een interview terloops had opgemerkt dat twee van haar drie hondjes klonen zijn van haar vorig jaar overleden hond Samantha (14), viel de hele goegemeente over haar heen.

Heel diervriendelijk is het kloonproces namelijk niet: je hebt een flink aantal met hormonen ingespoten surrogaatteefjes en embryo’s nodig voordat er één of twee gezonde puppy’s uit komen. Zo’n hond mag dan qua uiterlijk identiek zijn, qua innerlijk valt dat nog te bezien: zijn herinneringen aan jou zijn niet mee gekopieerd en de omstandigheden zijn veranderd. Dus in hoeverre hij écht op jouw geliefde hond gaat lijken, is natuurlijk de vraag.

Asiel

Maar al was het de meest geweldige kopie: ik zou het zelf niet willen. Ik zou het een belediging vinden voor Rafa. Koester de mooie herinneringen die je hebt en realiseer je dat het leven vóóruit geleefd dient te worden.

Misschien dat je na enige tijd gelukkig kunt worden met een nieuwe. Een échte nieuwe, want er zitten zo veel hondjes in het asiel waar (nog) niemand van houdt. En 100.000 euro is daar méér dan welkom.

