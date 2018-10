’De Kerk is geen synoniem voor God’

Een goed deel van de niet-kerkgangers heeft daarmee nog geen afscheid genomen van God, zo blijkt uit de reacties op De Kwestie van deze week.

"De kerk loopt leeg, het klimaat verandert. Wen eraan."

Corky zegt bijvoorbeeld: „Ik ben gelovig opgevoed, nog steeds gelovig en ben er heilig van overtuigd dat God niet boos op me zal worden, omdat ik niet langer meer naar een kerk ga. M’n geloof in God is daar niet minder op geworden.” Want dat de kerkbanken leger en leger raken, heeft de kerk als instituut aan zichzelf te wijten, vindt Ponny46: „Sinds de kerkleiders zich in de 80-er jaren hun preken doorspekten met politiek, ben ik afgehaakt. Kerkbezoek is uitleg krijgen over de veelal beeldspraak in de Bijbel, saamhorigheid, betrokkenheid met je gemeenteleden. „

Gerrit Muijen denkt: „Dat mensen niet meer naar de kerk gaan, betekent nog niet dat mensen niet geloven.” En medsthout746 meent: „Lieve mensen, de ’Kerk’ is geen gebouw van bakstenen. Het is een geestelijk huis gemaakt van levende stenen (gelovigen). Jezus is daarvan de hoeksteen.” Maar in dat huis wordt het wel steeds stiller, constateert 12345678901: „De kerk loopt leeg, het klimaat verandert. Wen eraan.”

Maar zal daarmee dan de kerk verdwijnen? Nee, denkt Niels96: „We kunnen niet ontkennen dat de RK-kerken leeglopen. Maar als je kijk naar de rechterflank van de protestantse kerken in Nederland zoals op de Biblebelt, dan groeien daar de kerkelijke gemeenten. (…) Juist in deze tijd zoeken mensen naar de zin in het leven, wat je vaak kan vinden in de kerk.”

En het geloof is bepaald niet dood, ziet Jenine Van Keulen Van Heerde: „Er is sowieso een verschuiving aan de gang. Kijk naar bijvoorbeeld de EO Jongerendag of bijvoorbeeld stichting Opwekking, die elk jaar weer het event organiseren waar 70.000 christenen elkaar ontmoeten op het terrein van Lowlands.”

En anders; wacht maar af tot het slechter gaat in de wereld, zegt R. van Putten: „Als alle zekerheden in het leven verdwijnen, beginnen mensen weer te geloven en hopen dan op een goddelijk bijstaan in de slechtere tijden.”

Boer K. (en met hem veel anderen) ziet een verschuiving in religies: „Ik denk dat het christendom momenteel capituleert voor de islam. Er zijn in de historie vaker religies verdrongen door nieuwere. Van de oude Egyptische en Babylonische religies is weinig meer over. Ook de Griekse goden hebben de handdoek in de ring gegooid.” Alberto2508 ziet nog een andere religie opduiken: „Je moet (met de nadruk op moet) een CO2-gelovige zijn. En deze nieuwe religie heeft gemeen met de andere: je moet het geloven zonder bewijs.”

"Zonder D66 is Nederland zeker een stuk gelukkiger"

Antoine Bodar vindt maar weinig tegenstanders, maar hij is niet helemaal alleen. Hij heeft Hve64230 in ieder geval aan zijn zijde: „De Rooms Katholieke kerk zal dankzij de orthodoxe katholieken behouden blijven, ondanks dat dit niet gewaardeerd wordt door dit - steeds meer - verdorven land.”

En Boris van der Ham dan, de humanist? Wat vinden we van zijn stelling dat we zonder God ook gelukkig zijn? Zjozef zegt: „Dat mag hij rustig denken, moet hij weten. Maar zonder D66 is Nederland zeker een stuk gelukkiger.” En ook 12345678901 (alweer) heeft er wel wat op te zeggen: „Van der Ham schetst een niet bestaand probleem en geeft daar als rechtgeaard politicus meteen een lege oplossing bij. Hij lijkt zich niet te beseffen dat zijn gedrag grote gelijkenissen vertoont met het stichtelijke gedram van religieuzen.”

Tussen de reageerders is ook een aantal verbinders. Zij pleiten voor verdraagzaamheid. Patrick Hogers bijvoorbeeld: „Het zou fijn zijn als iedereen met respect over elkaar spreekt, want wie weet worden atheïsten over een eeuw wel als achterlijk weggezet omdat dan een leven na de dood als feit is geaccepteerd.”

Het laatste woord dan. Dat is voor Ron: „Ieder moet in de waarde gelaten worden als het gaat om elkaars geloof. Ieder heeft het recht om op zijn manier hiermee om te gaan. Of je nu katholiek, christen of moslim bent of welk geloof dan ook: heb elkaar lief en respecteer dit van elkaar.”