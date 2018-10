Minderjarige opgepakt na bedreiging met ’wapen’ in Hengelo

Ⓒ GinoPress B.V.

Hengelo - Een vrouw is vrijdagavond rond 21.40 uur door meerdere jongens van haar fiets gegooid en bedreigd met een vuurwapen, of een voorwerp dat daar op lijkt. Een minderjarige jongen is inmiddels aangehouden, de politie is nog op zoek naar andere verdachten.