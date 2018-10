Nederlander vast door ’vergeten’ visum Nepal

Als hij niet kan voldoen aan die geldboete dreigt een celstraf van 3,5 jaar. Uit paniek plaatste Ruben daarom een oproep op Facebook waarin hij vroeg om hulp, want een dergelijk bedrag heeft hij niet op zijn rekening staan.

„Ruben geeft op vrijwillige basis Engelse les en verbouwt grond”, vertelt zijn zus Davinia Coppoolse. Daar was hij het afgelopen jaar zo druk mee bezig dat visumzaken hem ontschoten, volgens zijn zus.

Geen vaste verblijfsplek

De vrijwilliger leefde al bijna twee jaar in Nepal, maar zou geen vaste verblijfsplek hebben gehad. Zijn zus Davinia zegt: „Hij overnachtte in ongebruikte scholen. Soms mocht hij ook logeren bij gezinnen die hij hielp. Ik weet niet in welk gebied hij als laatst woonde en werkte. Maar nu zit hij in elk geval al twee weken vast bij de immigratiedienst.”

Davinia erkent dat haar broer verstandiger had kunnen handelen. Ze zegt: „Het is natuurlijk zijn eigen schuld dat hij zijn visum niet heeft verlengd. Maar ik vind de straf te hoog voor het vergrijp. Het wordt tijd dat hij weer naar huis komt.”

Crowdfundingsactie

Dat lijkt ook snel te gaan gebeuren. Zus Davinia startte voor het weekend een crowdfundingsactie om geld bij elkaar te sprokkelen om haar broer terug naar Nederland te halen. Het streefbedrag is 3.500 euro voor maandag. „Duizend euro voor het ticket en de rest om de boete af te lossen.”

De teller staat momenteel op ruim 3.000 euro. „Dat is fantastisch. Ik ben er stil van”, zegt Davinia. „Heel barmhartig van iedereen die heeft gedoneerd. Heel erg bedankt daarvoor.”

Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat de Nederlander het land kan verlaten zodra de boete betaald is. „Ervan uitgaande dat er geen andere strafzaken spelen, moet zijn vertrek geen probleem zijn. In de tussentijd verschaffen wij consulaire bijstand.”