Zoals het uitroepen van de winnaar van de Popprijs jaar in, jaar uit een hoogtepunt is op Noorderslag, is de bekendmaking van de DJ Mag Top 100 dat inmiddels op Amsterdam Music Festival. In de Johan Cruijff Arena horen we zaterdagavond of Martin Garrix voor de derde keer tot populairste dj wordt uitgeroepen… of toch niet.