Drie opgepakten Heerlen na steekpartij vrij

De politie had deze drie opgepakt na een tip van getuigen een stukje van het huis, op de Ferdinand Bolstraat. Zij zaten in een auto. Een van hen was gewond en is naar het ziekenhuis gebracht, en na behandeling naar het politiebureau. De politie trof later na een zoektocht door de wijk nog een tweede auto aan met drie verdachten op de Govert Flinckstraat. Die zijn ook aangehouden en zitten nog vast.

De slachtoffers en verdachten kenden elkaar. De exacte aanleiding voor het incident is nog niet bekend.