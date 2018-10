Rutte: Wim Kok man om naar op te kijken

„Alleen al vanwege zijn lange staat van dienst en zijn grote betekenis voor ons land”, zo legt Rutte zijn woorden uit. „In 1976 werd Wim Kok de activistische eerste voorzitter van de FNV. In 2002 nam hij afscheid als gezaghebbend minister-president. In de tussenliggende jaren was hij zowel architect als aannemer van het Nederlandse poldermodel, waarvoor hij ook internationaal respect en waardering afdwong.”

Rutte is ook vol lof over de positie die Kok innam: „Als minister van Financiën en later als premier van twee kabinetten stond Wim Kok boven de partijen. Volkomen betrouwbaar, volkomen integer en altijd gericht op een oplossing. Die hang naar nuance, naar degelijkheid en naar het verstandige compromis typeert hem als bestuurder misschien nog wel het meest.”

Sobere nuchterheid

Ook de stijl van Kok herinnert de premier zich goed. „Hij was een man met een groot verantwoordelijkheidsgevoel die hoge eisen stelde aan zichzelf en aan de mensen met wie hij werkte. Met zijn sobere nuchterheid stond hij in de beste traditie van Willem Drees.”

Rutte weet dat ’onder die schijnbare onverstoorbaarheid’ ook een sociaal bewogen man schuil ging, die diep persoonlijk geroerd kon raken door onrecht en menselijk lijden. „Het is geen geheim dat het drama Srebrenica tot op het allerlaatst zwaar op hem heeft gedrukt. Het is die combinatie van hoofd en hart die Wim Kok maakte tot wie hij was. Een groot man aan wie ons land veel dank is verschuldigd. Een man ook die gemist zal worden, bovenal in zijn gezin en familie.”

De premier denkt dan ook aan de mensen die het meest door dit trieste nieuws geraakt worden. „Ik wens zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen, zijn politieke en andere vrienden heel veel sterkte toe.”

PvdA

Zijn partijgenoot en huidig PvdA-leider Lodewijk Asscher noemt Kok ,,toonbeeld van integriteit. Gedreven, gezagsvol, loyaal, ongelofelijk betrokken”.

Reacties

Ook veel andere politieke leiders reageren op het overlijden van de oud-premier en prijzen vooral zijn vermogen om te ’polderen’. Met het overlijden van Wim Kok verliest Nederland een staatsman die in staat was om sociale en politieke tegenstellingen te overbruggen, zegt CDA-leider Sybrand Buma. ,,Kok werd door velen gewaardeerd om zijn inhoudelijke stijl, zijn rust en gezag. Mijn gedachten zijn bij zijn vrouw, familie en partij.”

,,De man die stond voor het compromis. Voor samenwerking over grenzen heen. We gaan zijn wijsheid en kalmte missen", laat Rob Jetten, fractieleider van D66 weten.

GroenLinks-leider Jesse Klaver noemt het overlijden van oud-premier en -PvdA-leider Wim Kok ,,verdrietig nieuws". Volgens hem was Kok ,,een wijs en gezaghebbend premier". Klaver wenst familie en vrienden veel sterkte.

Verdrietig nieuws

,,Wat een verdrietig nieuws. De premier van ons land in de tijd dat ik politiek bewust werd. Heel veel sterkte aan de nabestaanden", laat SP-leider Lilian Marijnissen weten.

Kees van der Staaij‏, fractievoorzitter van de SGP in de Tweede Kamer roemt Wim Kok als ,,een degelijk minister van Financiën; daarna de premier van paars. Hij heeft zich jarenlang met veel ijver ingezet voor de publieke zaak.''

,,Verdrietig nieuws. Wim Kok was een zoon van de polder, die z’n leven lang tegenstellingen heeft overbrugd en zo een staatsman werd. Hij laat een rijke sociale en politieke erfenis achter.'' Dat zegt de fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Tweede Kamer Gert-Jan Segers als reactie op het overlijden van Wim Kok.