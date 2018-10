Nederlandse toerist vermist in Thailand: ’Al 5 dagen geen appjes’

„Onze zoon Dennis is op 24 september naar Thailand gegaan en zou afgelopen maandag naar Nederland terugkomen. Dat is niet gebeurd”, aldus vader Hans op Facebook. „Er is geen contact met hem mogelijk.”

De laatste plek waar Dennis is gesignaleerd is Ko Tao, een eiland dat bekendstaat als hét duikparadijs van Azië. Inmiddels geldt de Nederlander officieel als vermist. De politie is ingeschakeld.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt de vermissing. „We hebben geprobeerd, onder meer via de Nederlandse ambassade, in contact met hem te komen. Dat is niet gelukt. Op dit moment hebben we geen aanwijzingen over waar hij is. Er is navraag gedaan bij politie en medische centra. Dat heeft nog geen resultaat opgeleverd.”

’Hopen dat hij leeft’

Volgens vader Hans zijn er drie mogelijkheden: een misdrijf, een arrestatie of een vrijwillige verdwijning. ,,Wij hopen het laatste want dan is Dennis in ieder geval nog in leven, maar hoe langer zijn verdwijning duurt, hoe meer we vrezen dat het de eerste optie is”, vertelt hij tegen het AD.

Volgens zijn vader is de financiële situatie van Dennis niet best. Een vakantie zou hij afraden. „Bovendien zijn er in het leven van Dennis dingen gebeurd waardoor ik zeg: als je geld over hebt, doe er dan iets positiefs mee maar ga er niet van op vakantie.”

Zoon en vriendin

Het was de eerste lange reis van Wielaard. Hij heeft één zoontje, waarmee hij overigens geen contact meer heeft, en een vriendin. Met haar had hij dagelijks contact. Ze kreeg maandag het laatste appje.

„Weet je iets? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Deel dit bericht met zoveel mogelijk vrienden”, vraagt vader Hans.