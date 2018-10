Saoedi-Arabië ’claimt’ zaak Khashoggi

Dit heeft de minister van Justitie van Saoedi-Arabië zaterdag bekendgemaakt in een verklaring die is verspreid door staatspersbureau SPA.

Eerder op de dag erkenden de Saoedische autoriteiten dat Khashoggi dood is. Hij zou op 2 oktober zijn overleden op het consulaat in Istanbul, nadat een gevecht was uitgebroken tussen hem en mensen die hij daar ontmoette. Achttien Saoedi’s zijn gearresteerd in verband met het onderzoek.

Lees hieronder het eerdere nieuws: