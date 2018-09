Vuurwerkramp Mexico: tientallen doden

Op televisiebeelden en video's op internet is een enorme rookwolk te zien. Hoe de explosies begonnen is nog bekend. De brandweer heeft er zijn handen vol aan om de brand die is uitgebroken onder controle te krijgen.

,,Alles is vernietigd, het was verschrikkelijk'', vertelde een 24-jarige vrouw die het drama zag gebeuren onthutst. ,,Lichamen werden gewoon weggeslingerd, ook veel kinderen. Het is het ergste dat ik ooit heb gezien.''

De markt lijkt veranderd in een oorlogsgebied. Van de 300 vuurwerkstalletjes werd zo’n 80 procent verwoest. Op de markt zou in totaal zo’n 300 ton vuurwerk hebben gelegen.

De San Pablito-markt werd al eerder door explosies getroffen. In 2005 brak vlak voor de viering van de Mexicaanse onafhankelijkheidsdag een brand uit. Bij de explosies die daar op volgden werden honderden stalletjes vernield. In 2006 was het weer raak, met vergelijkbare gevolgen.

Mexicanen steken vaak vuurwerk af op feestdagen, niet alleen bij Kerst of Nieuwjaar.