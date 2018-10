Maurits sleepte lichaam uit camper Utrecht: ’Welke dwaas heeft dit bedacht?’

„Ik denk wel dat het een enorme impact op me heeft”, geeft ondernemer Maurits Logtenberg aan het begin van het gesprek meteen toe. Hij zit zaterdagochtend op kantoor te werken. Vanaf zijn bureau kijkt Logtenberg uit over de weg. Twee baanstroken aan beide kanten, tramspoor in het midden.

Dan hoort hij een ’enorme knal’. „Ik zag de camper een stuk worden meegenomen door de tram. Mijn eerste reactie was: ik moet helpen. Toen ben ik meteen naar buiten gerend.”

Hij ziet een hoop mensen bellen. Anderen maken foto’s. Stom, denkt computerexpert Logtenberg, die later ook foto’s maakte maar instinctief wilde helpen - dát is prioriteit. In de camper ligt een man. Levenloos, zo lijkt het. „Helemaal bekneld.” Logtenberg besluit (nog) niets te doen. „Ik wilde niet de held uithangen, ben ook geen professional. Misschien maak je het erger.”

In shock

Toen agenten waren gearriveerd, besloten ze de man eruit te halen. Logtenberg hielp mee. „Met z’n drieën of vieren hesen we hem uit zijn stoel. Agenten hebben hem daarna gereanimeerd. Het lichaam was helemaal levenloos. Ik weet niet of hij al dood was, maar dit was het enige dat ik kon doen.”

Ondertussen lekte er benzine uit de camper. Gevaarlijk: misschien zou het voertuig ontploffen, dacht Logtenberg. Dat vreesden anderen ook. De vrouw en het kindje van het gezin werden door een verpleegster op afstand gehouden terwijl de man uit het voertuig werd gehesen. „Die vrouw was volledig in shock. Ze zei helemaal niets”, aldus Logtenberg.

„Ik denk dat er eerst nog drie ongelukken moeten gebeuren voordat ze er iets aan doen..."

Nu Logtenberg terugdenkt aan het ongeluk, voelt het wat wrang. „Je verwacht niet dat het gebeurt. Gewoon een gezin, op vakantie. En dan dit. Bizar. Het heeft wel impact. Ik respecteer de hulptroepen die na zo’n ongeval komen helpen.”

’Gevaarlijk daar’

Langzaamaan komt toch ook de woede opborrelen. Net als anderen op sociale media maakt Logtenberg zich zorgen om het verkeerskruispunt tussen de Overste den Oudenlaan en de Weg der Verenigde Naties, waar de trambaan tussen de rijbanen in ligt. In besloten Facebookgroepen wordt de weg gehekeld. Logtenberg sluit zich daarbij aan.

Veel Utrechters vertellen op sociale media hoe gevaarlijk de weg, in hun ogen, is.

„Ik weet niet welke dwaas deze overgang heeft bedacht. Ik zie zelf al zeker drie keer per dag dat er een bijna-ongeluk gebeurt. Je hoort heel vaak trams toeteren. Het is écht een gevaarlijk punt, zeker als je de weg niet kent. Onze klanten ook: die komen vanaf de snelweg naar de stad, moeten helemaal omrijden om bij ons te komen, en weten dat niet. Dus ze steken over.”

’Doe iets!’

De gemeente kan zaterdag geen inhoudelijke reactie geven over de zorgen van bewoners en weggebruikers, waaronder Logtenberg, laat een persvoorlichter weten. Ook vervoersbedrijf U-OV van de tram zegt tegenover RTV Utrecht het politieonderzoek af te wachten. „Het is een verschrikkelijk ongeluk, we leven ontzettend mee met de nabestaanden van het overleden slachtoffer en de twee andere gewonden.”

Overigens heeft Logtenberg lof voor de trambestuurder. Die reed ’heel netjes’. Gelukkig, want anders kon het ’nog erger zijn geweest’. Met het fatale ongeluk nog vers op zijn netvlies, durft de verder bedachtzame en rustig pratende Logtenberg zijn hart te luchten. „Wat ik hoop, is dat die stomme ambtenaren – met alle respect hoor, sorry – er wat aan doen. Maar ik denk dat er eerst nog drie ongelukken moeten gebeuren...”