Man (19) overlijdt na ontploffing kaartautomaat

HALLE - UPDATE 14.55 UUR Een negentienjarige man is omgekomen doordat een ticketautomaat op een sneltramstation, de S-Bahn, in het Duitse Halle ontplofte toen hij ervoor stond. De man werd gevonden door een treinbestuurder, die de hulpdiensten inschakelde. Hij is in het ziekenhuis overleden aan zijn verwondingen.