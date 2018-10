Vermiste Nederlandse toerist in Thailand gevonden

„Goed nieuws”, schrijft een opgeluchte vader Hans Wielaard zondagochtend op Facebook. „Vanochtend hebben we kort contact met Dennis gehad en het gaat goed met hem. Hij is nog in Thailand.”

Hij en zijn vrouw bedanken iedereen die had uitgekeken naar hun zoon. Een Thaise fotograaf twitterde een foto waarop de man in de bekende badplaats Pattaya poseerde met agenten van de immigratiedienst en de toeristenpolitie.

Waarom de man langer in Thailand was gebleven en kennelijk onbereikbaar was, is nog niet duidelijk. Ook de Nederlandse vertegenwoordiging in Thailand was naar hem op zoek.

Dennis Wielaard met medewerkers van de immigratiedienst en toeristenpolitie. Ⓒ Facebook