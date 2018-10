Automobilist verongelukt op A12 na politieachtervolging

De man botste op een andere auto en overleed ter plaatse. De twee inzittenden van de andere auto zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De ravage op de snelweg was groot.

,,Surveillerende agenten zagen dat de man slingerend rijgedrag vertoonde. Hij negeerde een stopteken en ging ervandoor'', zei een woordvoerster van de politie. ,,Na een achtervolging van enkele minuten over de A2 en de A12, waarbij tot 180 kilometer per uur werd gereden, ontstond het ongeluk.'' Onduidelijk is waarom de automobilist weg probeerde te komen.

Door de klap kwam het motorblok van de achtervolgde wagen in de berm terecht. De afrit is afgesloten voor onderzoek en bergingswerk