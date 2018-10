Toeristen verdronken na raftongeluk Costa Rica

De Naranjo is een van de populairste rivieren voor de wildwatersport. Door hevige regenval van de afgelopen weken is het raften gevaarlijker dan normaal. Volgens de autoriteiten in Costa Rica horen de slachtoffers bij een groep toeristen die in het Midden-Amerikaanse land een vrijgezellenfeestje vierden.

