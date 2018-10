Fotograaf legt aanzoek toevallig vast, zoekt koppel

De foto werd op 6 oktober geschoten vanaf het ’Taft point’. Nadat de fotograaf de foto maakte, knuffelde het stel elkaar. Daaruit concludeert Dippel dat het aanzoek waarschijnlijk positief is verlopen, zo meldt hij aan CNN.

Close-up van het betreffende beeld. Ⓒ Matt Dippel

In eerste instantie wilde Dippel zijn vriend fotograferen met wie hij op pad was. Toen hij het stel zag, besloot hij hen te vereeuwigen op de gevoelige plaat. De fotograaf was toen hij thuiskwam vastbesloten het stel te vinden.

Tortelduifjes gezocht

Hij besloot de zoektocht niet alleen te kunnen voltooien en daarom plaatste Dippel de betreffende foto op verschillende sociale media-kanalen. „Oké internet, ik heb jullie hulp nodig. Help mij deze twee te vinden”, schrijft hij bij de foto. „Ik wil ze de foto graag aanleveren omdat het een cool exemplaar is van een speciaal moment”, vult hij aan.

Ondanks de vele reacties en verschillende foto’s van potentiële kandidaten zijn de betreffende tortelduifjes nog niet gevonden.