Treinongeluk Taiwan: veel doden en gewonden

Het ongeluk gebeurde rond 13.00 uur, zo meldt het Russische persbureau Sputnik. De oorzaak van het ongeluk dat in de buurt van Yilan gebeurde, is nog niet duidelijk. Volgens de autoriteiten zaten er 366 passagiers in de trein, op een traject dat populair is bij toeristen. Reddingwerkers zijn ter plaatse en controleren of er buitenlanders aan boord waren.

