Holle frasen over Saoedi’s wekken ergernis Van Vollenhoven

De echtgenoot van prinses Margriet wijdt op internet een tweet aan de lege retoriek rond de geruchtmakende moord: „Iedere keer wordt er gezegd, zoals bij de verschrikkelijke moord op de journalist, dat de onderste steen zal en moet bovenkomen. Iedereen weet ook dat deze zin nooit zal worden waargemaakt omdat niet alleen de organisatie daarvoor ontbreekt, maar eveneens de waarheid niet geliefd is.”

De voorzitter van Stichting Maatschappij en Veiligheid en erevoorzitter van het Fonds Slachtofferhulp, noemt geen namen in zijn tweet. Zijn volgers op Twitter denken echter dat hij reageert op politiek leiders die in woord hoog van de toren blazen, maar met daden zoals daadwerkelijke sancties achterblijven.

Bijval op Twitter

Van Vollenhoven krijgt veel bijval. „Stop als koningshuis en parlement met het onderhouden van vriendschappen met zulk onderontwikkelde volkeren. Isoleer ze, boycot ze”, zo reageert een twitteraar. Anderen wijzen premier Rutte fijntjes op de tweet uit onverwachte hoek: ‘Daar kunt u het mee doen, minister-president’.

Van Vollenhoven deelt zijn ergernis over de gevolgenloze verontwaardiging met buitenlanddeskundige Rob de Wijk. Deze directeur het Haags Centrum voor Strategische Studies (HCSS) sprak gisteren in een interview met De Telegraaf zijn verbazing uit over de onthutste reacties vanuit de Westerse wereld op de gruwelmoord op Khashoggi.

Structurele mensenrechtenschendingen

De Wijk: „Dit soort praktijken worden in Saoedi-Arabië met grote regelmaat toegepast. Er wordt daar aan de lopende band gemarteld. Iedereen weet dat, maar daarover hoor je de nu zo verontwaardigde politici niet. De structurele mensenrechtenschendingen zijn natuurlijk nog ernstiger dan alleen dit individuele geval. Laat niemand doen als of hij er verbaasd over is.”

De Wijk voorziet, net als Van Vollenhoven, dat het regime in Ryad weg komt met de sadistische moord op de journalist. „Dit waait snel weer over.” De oliebelangen van het Westen zorgen er volgens de veiligheidsexpert in elk geval de komende vijftig jaar nog voor dat de Arabieren zich vrijwel alles kunnen permitteren.