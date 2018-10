Balkenende: Kok was verbindend en had gezag

Wim Kok (R) overhandigt de sleutel van het Torentje in 2002 aan, de toen kersverse, premier Jan Peter Balkenende (L). Ⓒ ANP

DEN HAAG - Jan Peter Balkenende herinnert zich Wim Kok, die hij in 2002 opvolgde als premier, als een verbindend leider die zijn best deed om „premier voor alle Nederlanders te zijn.” „Hij was ook een premier met gezag, ik heb er veel respect voor hoe goed hij zijn dossiers kende”, reageerde Balkenende in tv-programma Buitenhof op het overlijden van Kok.