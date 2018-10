28 ADE-bezoekers onwel door pepperspray

Dat bevestigt een politiewoordvoerder aan AT5. De slachtoffers zijn behandeld door EHBO personeel. De woordvoerder denkt dat de bijtende stof werd ingezet door zakkenrollers. „Het is een truc die we kennen en vaker zien. In het Arenagebied hebben we een persoon opgepakt.”

Een vrouw die bij Elrow aanwezig was, vertelt aan de nieuwszender dat er paniek ontstond. „Mensen waren buiten aan het overgeven.” Bij het AMF werd er volgens een ooggetuige tot tweemaal toe met pepperspray gespoten.

In de nacht van vrijdag op zaterdag werd ook al met de spuitbus in de rondte gespoten. Dat was tijdens een optreden van Martin Garrix.

Beter fouilleren

De woordvoerder van het ADE zegt tegen AT5 dat er vorig jaar ook al eens pepperspray is gebruikt tijdens het evenement, maar dat het niet eerder zo vaak gebeurde. „We zullen de organisatoren nog eens vragen er goed op te letten bij het fouilleren.”

Zondag is de vijfde en laatste dag van het Amsterdam Dance Event.