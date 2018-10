Man bijt vinger af tijdens vechtpartij

Volgens omstanders ontstond kort na sluiting van de horecagelegenheden in De Koog een fikse vechtpartij op de lokale Dorpsstraat. Deze verergerde toen er enkele zakjes cocaïne op straat vielen. In de schermutseling die daarop ontstond, zou de verdachte zo hard hebben gebeten dat het slachtoffer zijn vinger verloor.

De politie bevestigt de vechtpartij en de arrestatie van de bijtgrage man uit Den Helder. De geamputeerde vinger is door omstanders in een zak met ijs gelegd, waarna het slachtoffer met de calamiteitenboot naar vaste wal is gebracht. Daar is hij in het ziekenhuis geopereerd. Over de medische toestand van de 19-jarige is niets bekend.