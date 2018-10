’Gecontroleerde drugshandel veiliger’

Bijna 30% van de Nederlandse bevolking gebruikt wiet, xtc-pilletjes en cocaine. Enkele producten zijn toegestaan en andere worden gedoogd. De handel is in handen van criminelen, die natuurlijk geen belastingaangifte cq betaling hierover doen, en is zeer lucratief. Het is vechten tegen de bierkaai en wij kunnen deze strijd nooit winnen.

Wij kunnen beter legaliseren en via officiele kanalen verkopen zoals coffeeshops, drogisterijen en apothekers. Hierdoor kunnen we op deze producten 21% btw heffen en over de winst bij de ondernemers inkomstenbelasting (IB) of vennootschapsbelasting (Vpb).

Mijn schatting is dat er jaarlijks zo'n 2 miljard aan inkomsten btw, IB en Vpb wordt geincasseerd door de overheid. Dit bedrag kan geheel besteed worden aan onze zorgsector, zodat werkdruk verlaagd kan worden en inkomens stijgen. Ook minder illegaliteit in Nederland en minder werkzaamheden voor politie en OM.

Het is mijn inziens niet de vraag of dit wordt doorgevoerd maar wanneer onze regering gaat inzien dat als de vraag cq behoefte zo groot is het beter is deze zaken te legaliseren en te controleren.

Een gecontroleerde handel is veiliger en ’gezonder’ dan het aan criminelen over te laten waarbij alleen euro-tekens in de ogen staan.

Piet de Jong, Breda