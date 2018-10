De man werd zaterdag vermoord in zijn Haagse woning. Ⓒ Regio15

Den Haag - Opa, zoals de 80-jarige man die zaterdag vermoord werd gevonden in zijn woning aan de Gaslaan in Den Haag liefkozend door buurtbewoners werd genoemd, stond voor iedereen klaar. „Zijn goedheid is hem fataal geworden.”