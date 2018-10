Verbijstering om racistische man op Ryanairvlucht

Een andere passagier filmde het incident, zo meldt de Huffington Post. Elk weerwoord van de 77-jarige dame wordt overstemd met een scheldpartij. Een man die achter de twee zit probeert hen te kalmeren. Hij maant de scheldende reiziger meerdere keren zijn relaas te stoppen.

Bekijk hier de video:

Een steward probeert de situatie te sussen en vraagt aan de vrouw of ze ergens anders wil gaan zitten. Dat stuitte veel internetgebruikers tegen de borst. Uiteindelijk krijgt de racistische man zijn zin en moet de vrouw ergens anders zitten. Tevreden zegt hij nog „Het is prima zo, ze is weg.”

De dochter van de vrouw vertelde aan de Huffington Post dat ze nooit meer met Ryanair zal vliegen. „Als een zwarte passagier zich op die manier had gedragen, dan had men onmiddellijk de politie gebeld en was die reiziger meteen van boord gehaald”, zegt ze.

Reactie Ryanair

Ryanair laat in een korte reactie weten op de hoogte te zijn van het voorval. De vliegmaatschappij heeft het incident bij de politie gemeld.