'Laat kinderen het lekker zelf uitzoeken'

Ik zag een verontrustende video op social media. Een kleuter stond onder de douche met een rubberen ring om zijn voorhoofd. Er gutste water over. "Dé oplossing tegen ongewenst water en shampoo in de ogen van je kleintje", stond er met koeienletters onder. Ik ergerde me aan de honderden enthousiaste reacties. Zijn wij, ouders van basisschoolkinderen, gek geworden?

Lees ook op VROUW.nl: Claudia had meerdere keren kanker: Rocco helpt mij met alles

Gigantische helm

Dat dacht ik ook toen ik op het rustigste landweggetje in mijn provinciestad, een moeder tegenkwam die richting school fietste. Ze had een peuter achterop die een gigantische helm droeg. Waarom in godsnaam? Vroeger had je bosjes kinderen in de klas die een gat in hun hoofd vielen of een elleboog kneusden, omdat ze te ruw met de BMX gingen crossen.

Zullen we onze kinderen weer als vanouds vaker laten spelen, ontdekken, vallen en weer opstaan? Maai niet alle problemen voor ze weg, maar laat het ze zelf uitzoeken. Als ze al niet mogen spelen met de jongen die in jouw ogen een beetje raar is, hoe kunnen ze in de toekomst dan weten wanneer het echt foute boel is?

Tijgermoeder

Ik ben geen 'tijgermoeder' en zou mijn meiden het liefst overal tegen beschermen. Maar ze zijn geen hulpeloze, afhankelijke baby’s meer. Ze zijn kleine, unieke individuen die zwemmen, fietsen, goed hun mondje kunnen roeren en op reis zijn. Ze leren de wereld kennen.

Ergens op die ontdekkingstocht ontdekken ze dat die verre van ideaal is. Het leven is geen sprookje; ouders maken fouten, sommigen hebben slechte bedoelingen en zelfs de juf is niet perfect. Des te langer je dat bewust voor een kind weghoudt, des te harder de brute waarheid later op zijn dak valt.

Lees ook op VROUW.nl: Dagboek van een minnares

Drugshol

Natuurlijk moet je hem niet voor de leeuwen werpen of in een drugshol achterlaten. Je houdt jouw vinger aan zijn pols, altijd. Maar het kan geen kwaad er een tandje minder bovenop te zitten. Als een kind niet de kans krijgt van het klimrek te vallen en geen zelfvertrouwen opbouwt, hoe overleeft hij dan de middelbare school en ontwrichtende puberteit?

Zelfvertrouwen wordt gekweekt. Dat krijg je niet van een ouder die bij alles 'Pas op!' roept of van de schoolleiding eist dat zijn kind continu uitgedaagd wordt, omdat het hoogbegaafd is. Waarom moet elk sprankje talent bestempeld en benut worden? Mijn dochter kan goed rekenen, dus hup, door naar de Rekentijgers-klas. Dat is natuurlijk deels schuld van het huidige onderwijssysteem dat een 4-jarige al op allerlei competenties toetst.

Verveling

Wat is er trouwens mis met vervelen, of een kind een halve schooldag laten lummelen? Mijn dochters vervelen zich regelmatig. Daar is helemaal niks mis mee. "Uit verveling komen de beste ideeën voort", zei mijn moeder altijd. Het mooie is: je hoeft kinderen niet weerbaar te maken, dat gaat namelijk vanzelf. Als je ze maar ruimte geeft om te ontdekken.

Gun ze ook de kleine, negatieve ervaringen. Shampoo in je ogen krijgen doet inderdaad pijn, de volgende keer dat je weer onder de douche stapt, kijk je wel uit met inzepen. Dat heet leren. Laat het ze lekker zelf uitzoeken, worden ze groot van.

Lees ook op VROUW.nl: Gera's gezin consumindert: de jongste droeg zelfs wasbare luiers