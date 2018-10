Bastiaan Ragas wil rustiger leven na wereldreis

We zijn weer thuis. En heel eerlijk, ik ben verdrietig. Ik heb een katerig gevoel na het beste feestje ooit. Niet alleen heb ik heimwee naar het reizen, wil ik weer raften op de Zambezi en paardrijden in Mongolië, ik wil me vooral volledig overgeven aan een ongepland leven. Ik doe mijn best om weer in het Nederlandse ritme te komen, maar ik wil mijn gevonden wereldse geluk niet kwijt. Want man o man, wat was ik gelukkig op reis.

Lees ook op VROUW.nl: Horecazaak weigert kinderen: ze zijn slecht opgevoed en maken lawaai

Tien landen

Vier maanden geleden vlogen we weg uit Amsterdam en zijn we per vliegtuig, trein, boot, scooter, fiets en auto in meer dan tien landen geweest. We hebben bij zeven gezinnen geslapen, tempels en kerken bezocht, nachten doorgehaald en dagen gewacht op vliegvelden. Elke dag was totaal anders.

Voor de kinderen (16, 11, 10 en 8) was alles nieuw maar zelfs dat werd na een tijdje normaal. Voor een 8-jarige is het net zo spannend om een middagje naar de Linnaeushof in Heemstede te gaan als naar de Verboden Stad in Beijing. Dus wat dat betreft zou je kunnen denken dat je net zo goed thuis kunt blijven.

Voornaamste gevoel

Maar de stank op de vismarkt in Maleisië, de mensenmassa’s in de metro van Tokio en de tien vieze wc’s voor de 2.000 bewoners van een township in Kaapstad, maakten enorm veel indruk. Toen en misschien ook later als ze ouder zijn. Als uitgestelde herinneringen.

Natuurlijk wilden we onze kinderen de wereld laten zien, dat niet iedereen eng is die een andere kleur, geloof of taal heeft, en dat leven en wonen op die enorme wereld op heel veel bijzondere plaatsen ook prima mogelijk is. Maar het voornaamste gevoel dat overblijft, is toch wel dat we het - en ja, het klinkt heel sullig - zo gezellig hadden met elkaar.

Lees ook op VROUW.nl: Hoe een etentje met 2 pubers volledig kan escaleren

Heel erg samen

Bijna geen invloeden van buitenaf. Zo min mogelijk telefoon- en mailberichten binnen laten komen, los van alles en iedereen. Daardoor waren we als gezin heel erg samen. Maar dat is voorbij. De reis waar we al een paar jaar over hadden gepraat, is verleden tijd.

Na meer dan vier maanden landen we op Schiphol. Toch ook iets waar we de laatste weken naar verlangden. Het voelt heerlijk om weer in ons eigen bed te slapen, onder mijn eigen douche te staan en niet mijn hele leven gepropt te hebben in een zanderige, te kleine koffer.

Lees ook op VROUW.nl: Claudia had meerdere keren kanker: Rocco helpt mij met alles

Rustiger leven

Ik wil dingen anders doen dan voor onze reis, vooral mínder dingen doen. Minder stress om niets. En in mijn hoofd heb ik onderweg ook lijstjes gemaakt. Van alle vrienden die we willen uitnodigen om te komen eten en bij te praten.

Alle plekken in Nederland waar we naartoe kunnen verhuizen en een rustiger leven kunnen leiden. Voornemens om de garage, schuur, zolder en kelder helemaal leeg te halen en alles weg te gooien wat we niet echt nodig hebben. Maar stiekem dus ook allemaal dingen die ik 'moet' van mijzelf.

Ondertussen zuigt het leven me als een boa constrictor op. Met kinderfeestjes, WhatsApp-groepjes en btw-aangiftes. School en werk beginnen weer en ik sta erbij, kijk ernaar en probeer me te verzetten. Terwijl ik ondertussen in mijn iPhone spiek wanneer de volgende vakantie begint.

Lees ook op VROUW.nl: Dagboek van een minnares