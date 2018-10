Parachutist stort neer na hartaanval in de lucht

Het is nog niet bekend hoe het slachtoffer eraan toe is. Hij is gereanimeerd. Hulpverleners zijn ter plaatse, vanaf vliegveld Eelde is een traumahelikopter te hulp geschoten.

Het zou gaan om een 50-jarige man, die tijdens zijn sprong een hartaanval kreeg en daarom geen controle meer had over zijn parachute. Hoewel de parachute wel open was, klapte het slachtoffer toch zeer hard tegen de grond.

