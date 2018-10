Heldhaftige omstanders halen peuter uit water

Een bootbezitter en omstanders kwamen direct in actie om het kind uit het water te vissen. Ⓒ Rob van Dullemen

Leiden - Een botenbezitter en een omstander hebben zondagmiddag in hartje Leiden een jongetje uit het water van de Rijn gehaald. Het kindje is waarschijnlijk tussen de tralies van de Catharinabrug door gekropen en zo in het water gevallen.