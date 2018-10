Nederlandse heli’s stelen show boven circuit Austin

Drie Apache- en twee Chinook-heli’s van het 302 Squadron uit ons land verzorgden kort voor het begin van de race de officiële openingsvlucht. Het vijftal wentelwieken vloog tot groot enthousiasme van het massaal toegestroomde publiek in formatie over de pitstraat van het Texaanse circuit.

Ⓒ Koninklijke Luchtmacht

De vliegers zelf noemden het ‘een prachtige belevenis’. „Je ziet de strip al zo’n tien kilometer tevoren liggen. Hoe dichter bij je komt, des te drukker wordt het en uiteindelijk zie je de volgepakte tribunes. Een mooie ervaring,” zo meldde kapitein-vlieger Ruben direct na de ‘fly by’ in een telefoongesprek met De Telegraaf. Zijn collega-kapitein-vlieger Nick liet weten dat de vliegers bij de passage vooral gefixeerd waren op het strak in formatie vliegen: „Je zit dicht op elkaar, dus dat vergt alle aandacht.”

Toch kregen de helipiloten nog wel iets mee van het enthousiaste publiek dat letterlijk op de banken stond tijdens hun passage. „Mooi dat we de Amerikanen op deze manier iets kunnen teruggeven voor de gastvrijheid die we hier als Koninklijke Luchtmacht al 22 jaar op Fort Hood genieten,” aldus Nick die net als Ruben jonge vliegers opleidt op de Texaanse vliegbasis.

De vliegers landden na hun passage vlak naast het circuit en spoedden zich vervolgens naar de tribunes om landgenoot Verstappen aan te moedigen. Na afloop stapten ze weer in hun heli’s om terug te vliegen naar de thuisbasis.

In 2016 kwam de ‘fly by’ boven Austin voor het eerst bij de Nederlandse heli-vliegers terecht. „De Amerikanen hadden toen zelf te weinig capaciteit voor zo’n evenement. Vorig jaar verzorgden ze de opening zelf. Dat ons nu opnieuw de eer wordt gegund, staat symbool voor de goede onderlinge samenwerking met de Amerikanen in Fort Hood,” aldus luchtmacht-zegsman Floris Oosterveld, die nog niet weet wie er volgend jaar weer over het circuit vliegt.

De luchtmacht pakte de fly-by aan als heuse oefening. „Het is een training in formatie vliegen en om precies op de seconde af tijdig boven het circuit te zijn. Met dergelijke opdrachten hebben we tijdens missies ook te maken,” aldus de kapiteins en instructeurs Ruben en Nick.