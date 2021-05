Politie onderzoekt mishandeling fotograaf bij kampioensfeest Ajax

De fotograaf ging in opdracht van het internationale persbureau Associated Press naar het stadion om daar foto’s te maken van het kampioensfeest. Aanvankelijk legde hij daar de juichstemming vast. Toen hij zich naar een andere kant van de menigte probeerde te verplaatsen om foto’s uit een andere hoek te maken, werd de sfeer grimmig en zou er „kutfotograaf” naar hem zijn geroepen. Voordat hij weg kon komen, werd hij van achteren in zijn rug getrapt en liep hij een wond op bij zijn linkeroor door het blik bier dat zijn hoofd raakte.

„We gaan onderzoek doen naar het incident, want het is een ernstig gegeven als pers niet vrijuit verslag kan doen. We pakken dit dus zeker op”, aldus een politiewoordvoerder. Ook roept de politie getuigen op zich te melden. „Als iemand weet wie hier verantwoordelijk voor is geweest, dan horen we dat graag.”

Volgens Het Parool doet de fotograaf dinsdag aangifte van de mishandeling. De politie doet daar verder geen uitspraken over.