Slachtoffers waarschuwen voor campinggluurders: ’Douche met badpak aan!’

Binnenland

Tiener (16) krijgt onverwachts ei in zijn oog, mogelijk voor altijd blind

Een 16-jarige jongen is dinsdag mishandeld in Tilburg. Een bromfietser gooide tijdens het voorbijrijden met volle kracht een ei in zijn gezicht. Het gaat volgens de moeder van de jongen helemaal niet goed met hem: hij wordt mogelijk blijvend blind aan één oog.