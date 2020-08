De Jonge: ’Coronavaccins begin nieuwe jaar verwacht’

De Jonge zei vrijdagmiddag dat hij ’in de eerste maand of de eerste maanden van het nieuwe jaar’ verwacht de eerste vaccins binnen te krijgen. Nederland heeft in een internationale samenwerking met drie potentiële leveranciers afspraken gemaakt over de levering van een vaccin tegen corona. In totaal is De Jonge met ’een stuk of tien’ partijen die aan een coronavaccin werken in gesprek.

De minister houdt nog wel een slag om de arm rond zijn eigen voorspelling: „Het blijft afwachten, iedere testfase kan het weer fout gaan.”

Omdat Nederland niet in één keer genoeg vaccins zal krijgen om de hele bevolking te beschermen, wordt er in Den Haag gewerkt aan een zogenoemde vaccinatiestrategie. Daarover heeft De Jonge advies gevraagd van de Gezondheidsraad, daar hoopt hij dit najaar antwoord op te krijgen. Zo’n strategie zou bijvoorbeeld kunnen betekenen dat oudere of kwetsbare mensen als eerste een vaccin krijgen. Een vaccinatieplicht ziet de CDA-minister niet zitten.

Waarschuwing GGD

De Jonge reageerde vrijdag ook op het bericht van NRC dat de GGD in Rotterdam hem drie weken geleden al waarschuwde dat er problemen zouden komen met het bron- en contactonderzoek. In de Tweede Kamer zei de minister nog dat hij pas vorige week vrijdag daarover werd geïnformeerd.

In een reactie bevestigde De Jonge dat hij de memo van de Rotterdamse GGD inderdaad had gekregen, maar dat de waarschuwing over het bron- en contactonderzoek daarin volgens hem niet expliciet genoeg was. Hij voegde daaraan toe dat het beter was geweest als de waarschuwing vanuit Rotterdam ’via de voordeur’, oftewel de landelijke GGD of zijn ministerie, binnen was gekomen.