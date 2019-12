Moordproces rond Taghi weer voor de rechter

De Nederlandse rechtsstaat schudde afgelopen september op zijn grondvesten na de moord op de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in dit proces. De vorige zitting van ’Marengo’, zoals dit moordproces heet, werd achter gesloten deuren behandeld en met de grootste veiligheidsmaatregelen rondom de rechtbank.

Andere advocaat kroongetuige gestopt

Vorige week meldde De Telegraaf dat de andere advocaat van B. ermee is gestopt en dat de kroongetuige nieuwe advocaten heeft. Zij zouden hun verdediging anoniem en afgeschermd willen voeren. Hoe dat eruit gaat zien, is niet duidelijk. De rechtbank Amsterdam, waar het proces speelt, kan daar nog niets over zeggen. Afgeschermde advocaten in een strafproces, het zou een unieke situatie zijn.

Liquidaties in de onderwereld

Marengo gaat over een reeks liquidaties in de onderwereld. De moord op advocaat Derk Wiersum is hier geen onderdeel van. Onder anderen een neef van Taghi zit vast op verdenking van betrokkenheid bij de moord.

Kort nadat begin vorig jaar bekend werd dat B. kroongetuige was, is zijn onschuldige broer doodgeschoten. Tegen de verdachte van deze moord is recent in hoger beroep een gevangenisstraf van 28 jaar geëist. De uitspraak is volgende week.

