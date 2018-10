’Talitha van Zon lichtte verzekeraar op’

De 47-jarige Rotterdamse zou voor een bedrag van ruim 96.000 euro valse facturen voor peperdure behandelingen van de luxueuze rehabilitatiekliniek Promis in het Britse Kent hebben ingediend. Terwijl zij beweerde maandenlang op het Engelse platteland voor een intensieve behandeling te hebben doorgebracht zou zij gewoon in Nederland verblijven, zo valt in de dagvaarding van het Openbaar Ministerie (OM) te lezen.

De zorgverzekering deed aangifte tegen Van Zon. Zij wordt vervolgd voor valsheid in geschrifte. Van Zon moet aankomende donderdag in het beklaagdenbankje van de Rotterdamse rechtbank plaatsnemen. De zaak zal dan overigens niet inhoudelijk worden behandeld, het gaat om een zogeheten regiezitting. De advocaat van het voormalig model wilde gisteren geen commentaar geven.

Van Zon, ooit covergirl van het mannenblad Playboy, werd in augustus 2011 wereldwijd bekend door tijdens de revolutie in Libië uit haar hotelkamer in Tripoli te springen. Zij was in de Libische hoofdstad op uitnodiging van wijlen Mutassim Kaddafi waarmee zij bevriend was.

Valse declaraties

De vermeende oplichtingspraktijken zouden voordat zij naar het Libische oorlogsgebied afreisde hebben plaatsgevonden. Volgens het OM diende zij valse declaraties in over de periode tussen 1 juli 2010 en 14 april 2011. Zij had volgens justitie daarbij het oogmerk om zichzelf te bevoordelen.

De declaraties gingen over behandelingen van acht uur per dag, zeven dag per week die maandenlang duurde in de chique rehabilitatiekliniek waar mensen terechtkunnen om af te kicken van alcohol of drugs of zich aan psychische problemen als depressie of een eet- of angststoornis laten helpen.

Van Zon die door haar val in Tripoli wereldnieuws werd kwam daarna ook regelmatig in het nieuws. Zo werd zij in april 2012 door haar ex-vriend beschuldigd van diefstal van zijn creditcards en het ’kraken’ van zijn luxe flat in de Rotterdamse wolkenkrabber New Orleans. Eerder zou een andere voormalige vriend haar hebben beschuldigd van smaad. In 2011 werd Van Zon twee keer aangehouden en gehoord. Ze werd verdacht van mensenhandel waarbij Van Zon een vriendin zou hebben meegelokt naar Tripoli. De vrouw stelt dat ze daar is verkracht door de zoon van de toenmalige Libische dictator Kadaffi. Justitie seponeerde beide zaken.