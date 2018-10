’Chroom-6-verf goed te gebruiken en veilig’

Verbeek reageerde bij Nieuwsuur op nieuws dat door het programma was gebracht. Het programma stelde zondag op basis van interne stukken dat de Nederlandse luchtmacht, ondanks klachten en vragen van het personeel, nog steeds gebruik maakt van verf waar de kankerverwekkende stof chroom-6 inzit. In de (nieuwe) verf die defensie nu gebruikt, zit bovendien dubbel zoveel chroom-6 als in de oude verf, zo bevestigde Verbeek. Maar schilders gebruiken een dunne laag verf, waardoor de hoeveelheid hetzelfde blijft, zei hij.

Verf met chroom-6 moet worden vermeden, maar volgens Verbeek is er momenteel geen goed, juist gecertificeerd alternatief. „Als dat er is, gaan we dat direct gebruiken.” Volgens hem moeten fabrikanten andere middelen autoriseren. Hij erkent dat bureaucratie in de weg zit bij het proces.

De kankerverwekkende stof chroom-6 wordt gebruikt in verf om roestvorming tegen te gaan. Chroom-6 wordt pas gevaarlijk wanneer mensen de verf bijvoorbeeld verwijderen. Dan kunnen deeltjes loskomen en rondvliegen. Zonder bescherming kunnen mensen de deeltjes inademen. Wie bijvoorbeeld onbeschermd materiaal schuurt dat is geschilderd met zulke verf, kan ziek worden. Defensie zag zich eerder gedwongen slachtoffers onder het personeel een schadevergoeding en excuses aan te bieden.