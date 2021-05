FvD beweegt zich steeds meer naar de marge

Binnenland

VVD en CDA zeggen vertrouwen in Brabantse samenwerking met FvD op

De VVD en het CDA in Brabant trekken de stekker uit de samenwerking met Forum voor Democratie. De liberalen en christendemocraten zeggen geen vertrouwen meer in de partij te hebben. Het stort de provincie in een nieuwe bestuurlijke crisis.