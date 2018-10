Piloten mogen hier na buitenlandse dienst niet werken

„Het is een toenemend probleem. Meestal gaat het om schrijnende gevallen van Nederlanders die jaren geleden nietsvermoedend bij een buitenlandse vliegmaatschappij in loondienst gingen om brood op de plank te krijgen, de verplichte vlieguren te maken en hoge studieschulden af te betalen”, zegt voorzitter Annette Groeneveld van de Vereniging Nederlands Cabinepersoneel.

Nu ze veel makkelijker werk in eigen land kunnen krijgen, komt menigeen volgens haar van een koude kermis thuis. „Hier is sprake van onbehoorlijk beleid”, vindt Groeneveld.

Ook voorzitter Arthur van den Hudding van de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers spreekt van ’een VGB-probleem’, omdat de bewijslast bij de indiener ligt. „Als bond hebben wij er geen invloed op. De maatschappijen hebben contact met de AIVD.”

"Vleugellam door AIVD"

Een AIVD-woordvoerster bevestigt dat een VGB kan worden geweigerd als er geen samenwerkingsverband is met de betreffende buitenlandse veiligheidsdienst. Welke dat zijn wil ze niet kwijt. „We screenen personen die een vertrouwensfunctie in Nederland krijgen, zoals vliegend personeel dat toegang heeft tot kwetsbare plekken op luchthavens.”

Als er onvoldoende betrouwbare informatie is te krijgen over Nederlanders die langer dan een halfjaar in het buitenland wonen, geeft de AIVD volgens haar geen VGB af. „Dan krijgen zij ook geen Schipholpas en kunnen ze dus niet werken bij een Nederlandse maatschappij. Dat is wettelijk bepaald.”

Gerrit (35) en Mandy (31) van Beekum kunnen erover meepraten. Hij vliegt vijf jaar bij Turkish Airlines, nu als captain. Zij is copiloot bij Ryanair. Hij woont in Istanbul, zij grotendeels in Brussel.

Oma moet in Purmerend op kinderen Bibi (6) en Rocco (5) passen. Ze zien elkaar vijf dagen in de maand.

Gerrit: „Ik wil meer bij mijn gezin zijn en solliciteerde bij Corendon Dutch Airlines. Daar was ik al aangenomen, slechts een VGB ontbreekt. Dan is het einde verhaal. Alsof ik een terrorist ben.”

De AIVD zegt volgens hem alleen dat de VGB wordt afgewezen omdat informatie ontbreekt. „Dan vragen ze die toch bij de ambassade in Turkije? Of bij mijn huidige werkgever.”

Omdat haar man niet gescreend is, krijgt Mandy, die graag naar Transavia overstapt, ook geen VGB.

„We overwegen maar te scheiden, zodat ik in elk geval vaker bij de kids kan zijn. We lopen tegen een ambtelijke muur van onwil op. Om gek van te worden.”