Loos alarm bij provinciehuis in Lelystad

Het provinciehuis staat aan de Visarenddreef. Ⓒ GinoPress

LELYSTAD - Het pakketje dat sinds maandagochtend voor de deur lag bij het provinciehuis in Lelystad, is geen explosief. Dat meldde de politie na onderzoek van de Explosieven Opruimingsdienst (EOD). De afzetting rond het provinciehuis wordt opgeheven. Op het provinciehuis in Lelystad zijn ook spandoeken aangetroffen met daarop leuzen over de Oostvaardersplassen.