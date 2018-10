ING doof voor waarschuwing over topsalarissen

Meerdere malen zelfs, door maar liefst drie ministers van Financiën: Jan Kees de Jager, Jeroen Dijsselbloem en Wopke Hoekstra. En waar ING suggereerde dat geplande salarisverhogingen waren afgestemd met het ministerie, bleek dit allerminst het geval, zo blijkt uit interne documenten van het ministerie van Financiën die De Telegraaf opvroeg via de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB).

Uit de correspondentie blijkt er juist een jarenlange wrijving te zijn tussen Den Haag en ING over topbeloningen. Zo eiste toenmalig minister Dijsselbloem in 2013 een lager salaris voor de nieuwe topman Ralph Hamers van ING, de bank die enkele jaren eerder was gered met 10 miljard euro aan belastinggeld. Dit gebeurde pas na veel druk uit Den Haag. Een lager salaris dan de baas van Rabobank was echter onbespreekbaar.

Dit jaar moest president-commissaris Jeroen van der Veer zich verantwoorden in de Kamer voor het plan om het salaris van Hamers op te krikken naar 3 miljoen euro. Hij liet toen weten ’een inschattingsfout’ te hebben gemaakt.

