Saoedische koning belt met zoon Khashoggi

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan en zijn Amerikaanse ambtsgenoot Donald Trump hebben na een telefoongesprek zondagavond verklaard dat „alle aspecten in de zaak Khashoggi moeten worden opgehelderd.”

Eerder zondag vertelde de Saoedische minister van Buitenlandse Zaken Adel al-Jubeir dat de moord op journalist Jamal Khashoggi in het Saoedische consulaat in Istanbul een „grote en ernstige vergissing” was. Hij beloofde diens familie dat de verantwoordelijken zullen worden gestraft.

„Dit is een vreselijke fout. Dit is een vreselijke tragedie. Onze condoleances gaan uit naar hen, we voelen hun pijn”, zei Jubeir in een interview met Fox News.

Jubeir voegde eraan toe dat de Saoedi’s niet weten hoe Khashoggi is vermoord in hun consulaat of waar zijn lichaam is.