Studenten knuffelen met pups tegen stress

In de universiteitsbibliotheek aan het Singel kunnen studenten een kwartiertje doorbrengen in een speciale puppykamer. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Studenten van de Universiteit van Amsterdam (UvA) kunnen maandag en dinsdag hun stress om de aanstaande tentamens verminderen door even te knuffelen met een puppy. In de universiteitsbibliotheek aan het Singel kunnen ze een kwartiertje doorbrengen in een speciale puppykamer.