Spoedzitting NAVO na mogelijke Russische raketinslag Polen

Secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg, zegt gesproken te hebben met de Poolse president Andrzej Duda. „Ik heb hem gecondoleerd met het verlies van de mensenlevens. De NAVO houdt de situatie in de gaten en de bondgenoten overleggen nauw. Het is belangrijk dat alle feiten vast staan.”

De Poolse president heeft ondertussen ook gebeld met de Oekraïense president Volodimir Zelenski én de Amerikaanse president Joe Biden, schrijft hij op Twitter.

EU

Ook de buitenlandchef van de Europese Unie probeert scherper te krijgen wat in Polen precies is voorgevallen. Josep Borrell „overlegt met zijn gesprekspartners” over de mogelijke inslagen van een Russische raket in het EU-land, laat zijn woordvoerder weten.

De EU wacht met een reactie tot Polen duidelijk heeft gemaakt wat er is gebeurd, aldus Borrells woordvoerder. EU-kopstuk Charles Michel schrijft ook op Twitter geschokt te zijn door het nieuws over de situatie in Polen.

Anders Fogh Rasmussen, voormalig secretaris-generaal van de NAVO, schrijft dat de raket die Polen raakte een zeer gevaarlijke ontwikkeling is. „De NAVO moet dit incident snel beoordelen. Als het een Russische raket is, moeten we artikel 4 activeren”, schrijft hij.

Artikel 4 wordt geactiveerd wanneer een van de bondgenoten stelt dat de 'territoriale integriteit, politieke onafhankelijkheid of veiligheid wordt bedreigd'. Op dat moment wordt er onmiddellijk overleg gevoerd met alle bondgenoten.