Zomer heeft last van dipje

Na het vrij warme en zonnige weer van de afgelopen dagen werd de zomerdip vannacht al ingeluid. Vooral het noorden en oosten hadden te maken met plensbuien. Zondagmiddag overheerst de bewolking en trekken buien van west naar oost over het land. De kans bestaat dat het gaat hagelen en onweren. Boven de Waddenzee was vanmiddag een waterhoos te zien.

De zomerdip kent morgen een dieptepunt. Een lagedrukgebied nestelt zich net ten oosten van Nederland en zorgt in het oosten en zuiden voor een dik pakket met bewolking en in het hele land talrijke buien. Omdat die buien zich nauwelijks verplaatsen, kan er lokaal veel neerslag vallen, stelt Weeronline.

Gelukkig voor vakantievierders in eigen land lijkt er volgend weekend opnieuw warm zomerweer op komst. Bij veel zonneschijn wordt het zondag 23-27 graden. Maar of die zomerse temperaturen aan zullen houden, is nog maar even de vraag.