Zaak mishandeling bij Vindicat uitgesteld

De zaak zou oorspronkelijk al in juli worden behandeld, maar de man wilde dat er eerst een aantal getuigen zouden worden gehoord. De zaak werd toen voor de eerste keer uitgesteld. De man zegt onschuldig te zijn.

In juli werd wel een medeverdachte veroordeeld. Hij kreeg een taakstraf van 90 uur, waarvan 50 voorwaardelijk. Volgens hem had hij „een tikkie” gegeven, maar de rechter vond dat er sprake was buitenproportioneel geweld. Het slachtoffer was geschopt en geslagen. Hij liep verwondingen op aan zijn neus en gebit plus een hersenschudding.

In november 2017 werd een Vindicat-lid veroordeeld tot een taakstraf omdat hij bij een ontgroening in 2016 op het hoofd had gestaan van een aspirant-lid.