Radicale moslims achter ontvoering 13-jarige Belgische jongen

Khalid Bouloudo (links) Ⓒ AFP

De ontvoeringszaak van een 13-jarige jongen in België is omgeven met mysterie. De puber werd in de nacht van zondag op maandag na 42 dagen vrijgelaten en is ongedeerd, maar de betrokkenheid van radicale moslims en het feit dat hij zelf uit een bekende criminele familie afkomstig is zorgt voor de wildste scenario’s.