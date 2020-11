Verpleegster krijgt taakstraf na dood patiënt door verkeerde spuit

Ⓒ ANP/ HH

ZUTPHEN - De rechtbank in Zutphen heeft een 24-jarige verpleegkundige veroordeeld wegens dood door schuld. In november 2017 gaf ze met fatale gevolgen een zieke een spuit die voor een ander was bedoeld. De rechtbank legt haar een voorwaardelijke taakstraf van tachtig uur op, met een proeftijd van een jaar.