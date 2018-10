Man bestelt twee glazen water en geeft 10.000 dollar fooi

Foto ter illustratie. Ⓒ Hollandse Hoogte

GREENVILLE - Een seveerster van Sup Dogs, een restaurant in het Amerika, wist niet wat ze meemaakte toen ze zaterdag zag dat een klant een fooi van $10.000 (zo’n 8600 euro) had achtergelaten. De man had slechts twee glazen water gedronken. Bij de fooi zat een briefje met daarop: „Bedankt voor het heerlijke water.”