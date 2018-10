Man steelt auto bij gevangenis nadat hij is vrijgelaten

Topeka Police Department zegt in gesprek met radiostation WIBW dat een burger melding had gemaakt dat zijn auto was gestolen van de parkeerplaats. Beveiligingsbeelden toonden aan dat de 33-jarige Kevin E. Jones er met de auto vandoor ging.

Het bleef niet bij één incident: kort daarna werden de dienders gebeld omdat er was ingebroken in een auto in de buurt. De eigenaar van die betreffende wagen had de inbreker weten te grijpen en hield hem vast tot de agenten ter plaatse waren. De agenten constateerden dat ook dat het werk van Jones was.

Kevin E. Jones is opnieuw gearresteerd op verdenking van diefstal van een motorvoertuig, poging tot inbraak en vandalisme.